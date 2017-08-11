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    Общество

    Залог - 25 млн грн. Суд арестовал всех подозреваемых по делу "Стены"

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    По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, суммарный размер залогов для всех арестованных по делу о растрате госсредств составил 25,5 миллиона гривен.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Все семь подозреваемых в растрате госсредств, выделенных на обустройство государственной границы с РФ в рамках проекта "Стена", арестованы с возможностью внесения залога, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины.

    "Семеро участников растраты средств проекта "Стена" арестованы, суммарный размер залогов — 25,5 миллиона гривен", — говорится в сообщении САП в Facebook.

    Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что правоохранители задержали семь человек, среди которых работники Погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков, по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена".

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