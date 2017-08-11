Одна из гидроэлектростанций оказалась на грани остановки

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Расположенная в Южноукраинске Николаевской области Ташлыкская гидроэлектростанция впервые за последние 14 лет может быть остановлена в связи с критически низким уровнем воды в реке Южный Буг, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

"В связи с критически низким расходом воды в реке Южный Буг и установлением уровня Александровского водохранилища Каскада ГЭС-ГАЭС Южно-Украинского энергокомплекса на отметке 14,35 м, с 9 августа водоем переведен в режим транзитного пропуска; Ташлыкской ГАЭС. Такой шаг предпринят на основании решения Межведомственной комиссии по согласованию режимов работы основных водохранилищ бассейна Южного Буга после комиссионного обследования специалистами Южно-Бугского бассейнового управления водных ресурсов (БУВР) Государственного агентства водных ресурсов Украины Александровского водохранилища. Оно состоялось 8 августа 2017 года", — говорится в сообщении.

"По данным Укргидрометцентра Украины в бассейне Южного Буга еще в начале июля были достигнуты критерии маловодья, в связи с чем 13 июля проведено внеочередное заседание Межведомственной комиссии по согласованию режимов работы водохранилищ. Согласно разработанного Межведомственной комиссией "Режима работы основных водохранилищ бассейна реки Южный Буг на меженный период 2017 года" осуществляются попуски из водохранилищ для обеспечения экологических расходов и водопользователей", — прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела техногенно-экологической безопасности БУВРа Руслан Туз.

По его словам, на сегодняшний день обстановка "настолько критичная, что из 76 миллионов кубометров запасов воды в водохранилищах осталось всего 28".

"В самом крупном, Ладыжинском, к примеру, из 28 миллионов кубометров запаса воды осталось всего 11. Однако в наиболее напряженном графике ныне работает Александровский водоем, который сработал уже весь свой запас, и мы вынуждены переводить его на транзитный пропуск приточных расходов", — добавил Туз.

Как отмечается, установившийся уровень Александровского водохранилища на отметке 14,35 м — это самая нижняя граница водохозяйственной емкости водоема.

"До "мертвого" объема нам осталось всего 35 сантиметров воды, — поясняет заместитель начальника гидротехнического цеха Каскада ГЭС-ГАЭС Андрей Гнездилов. — Этот небольшой запас оставляют для работы Ташлыкской ГАЭС. Если придется сработать и его, на повестку дня будет вынесен вопрос об остановке гидроаккумулирующей станции. И это произойдет впервые за последние 14 лет".

В связи со сложной водохозяйственной ситуацией на протяжении всего бассейна реки Южный Буг, Южно-Бугским бассейновым управлением водных ресурсов и облводресурсами разработаны рекомендации по корректированию забора воды водопользователями.

Специалисты БУВРа уверены, что такой сложной ситуации на Александровском водохранилище в период межени можно было бы избежать, если бы его уровень был поднят до отметки 20,7 м.

Смотрите также: Рыба в Днестре погибнет в результате строительства ГЭС — Чистяков

Напомним, ранее Тернопольский областной совет призвал руководство Украины отказаться от строительства гидроэлектростанций на реке Днестр, так как это может грозить подтоплением сельских угодий и уничтожением природного заповедника.