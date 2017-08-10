Дело Януковича: суд приступил к изучению доказательств

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В четверг Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

В зал судебных заседаний прибыл предоставленный экс-президенту государственный адвокат Виталий Мешечек и представители обвинения.

Суд приступил к изучению доказательств по делу со стороны гособвинения.

Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что более не будет участвовать в судебном процессе по делу о госизмене, так как Янукович отозвал своих защитников. При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.