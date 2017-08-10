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    Общество

    Дело Януковича: суд приступил к изучению доказательств

    (обновлено: )5
    Сообщается, что в зал судебных заседаний в четверг прибыл предоставленный экс-президенту государственный адвокат Виталий Мешечек и представители обвинения.
    Заседание Оболонского суда Киева по делу бывшего президента Украины В. Януковича. Архивное фото
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    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В четверг Оболонский районный суд Киева продолжил заседание по уголовному делу против экс-президента Украины Виктора Януковича о государственной измене, передает корреспондент РИА Новости.

    Андрей Клюев. Архивное фото
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    В зал судебных заседаний прибыл предоставленный экс-президенту государственный адвокат Виталий Мешечек и представители обвинения.

    Суд приступил к изучению доказательств по делу со стороны гособвинения.

    Ранее адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что более не будет участвовать в судебном процессе по делу о госизмене, так как Янукович отозвал своих защитников. При этом Киев назначил Януковичу бесплатного государственного адвоката Мешечка.

    Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. 

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