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    Общество

    Скандал в Одессе: ресторан отказался обслуживать атошников

    (обновлено: )46770
    По словам волонтера, сообщившего о конфликте, администратор одесского заведения заявил, что бойцы АТО своим видом "пугают" посетителей ресторана.
    В одесском ресторане отказались обслуживать воинов АТО
    Facebook Nata Pranzhu

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В одном из популярных одесских ресторанов отказали в обслуживании бойцам АТО, потому что своей формой они "пугают посетителей из России", сообщила волонтер Наталия Пранжу на своей странице в Facebook.

    Пульт от телевизора
    Flickr.com/Kitty Schweizer
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    Речь идет о ресторане Cellini, расположенном в центре города.

    "Уже второй раз заходим туда с ребятами в форме. Это не просто "ряженные мальчики", это офицеры ССО (участники АТО), и второй раз косые взгляды и просьбы не пугать посетителей", — пишет волонтер.

    По ее словам, "данный текст из своих уст выдает администратор ресторана Эдуард".

    "Когда ему начали объяснять, что именно благодаря этим ребятам он живет в городе, который не бомбят и жителей не ставят на колени, он сказал, что это не его мнение, а мнение посетителей, которые сейчас находятся в ресторане. Посетители оказались гражданами Российской Федерации, и якобы из-за формы к ним посетители не ходят", — сообщила Пранжу.

    Волонтер заявила, что инициирует проверку заведения "всеми возможными официальными органами".

    В Киеве группа недавно освобожденных заключенных ограбила участника боевых действий. Инцидент произошел на Оболони у залива Собачье Устье. Там двое мужчин выбили стекло автомобиля "Subaru" и украли оттуда сумку и личные вещи. В сумке находились деньги и документы участника боевых действий. После ограбления ранее осуждённые выбрали ценные для себя вещи, а документы с ненужными вещами хотели выбросить в мусорный бак. Затем пытались скрыться на машине "KIA".

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