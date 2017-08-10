Скандал в Одессе: ресторан отказался обслуживать атошников

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В одном из популярных одесских ресторанов отказали в обслуживании бойцам АТО, потому что своей формой они "пугают посетителей из России", сообщила волонтер Наталия Пранжу на своей странице в Facebook.

Речь идет о ресторане Cellini, расположенном в центре города.

"Уже второй раз заходим туда с ребятами в форме. Это не просто "ряженные мальчики", это офицеры ССО (участники АТО), и второй раз косые взгляды и просьбы не пугать посетителей", — пишет волонтер.

По ее словам, "данный текст из своих уст выдает администратор ресторана Эдуард".

"Когда ему начали объяснять, что именно благодаря этим ребятам он живет в городе, который не бомбят и жителей не ставят на колени, он сказал, что это не его мнение, а мнение посетителей, которые сейчас находятся в ресторане. Посетители оказались гражданами Российской Федерации, и якобы из-за формы к ним посетители не ходят", — сообщила Пранжу.

Волонтер заявила, что инициирует проверку заведения "всеми возможными официальными органами".

В Киеве группа недавно освобожденных заключенных ограбила участника боевых действий. Инцидент произошел на Оболони у залива Собачье Устье. Там двое мужчин выбили стекло автомобиля "Subaru" и украли оттуда сумку и личные вещи. В сумке находились деньги и документы участника боевых действий. После ограбления ранее осуждённые выбрали ценные для себя вещи, а документы с ненужными вещами хотели выбросить в мусорный бак. Затем пытались скрыться на машине "KIA".