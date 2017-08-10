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    Общество

    В Украине в четверг тепло и солнечно

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (173)

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    В столице ожидается ожидается солнечная погода. В центральной части страны синоптики также прогнозируют солнечную погоду, днем от +27 до +30, ночью от +13 до +16.
    Лето. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 10 августа, синоптики прогнозируют солнечную погоду, осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.

    Так, в западных областях столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла, ночью от 13 до 16 градусов.

    Погода в Украине 10 августа

    В центральной части страны синоптики также прогнозируют солнечную погоду, днем от +27 до +30, ночью от +13 до +16. В восточных областях воздух прогреется до +34 градусов, ночью от 13 до 22 градусов тепла.

    На севере Украины также без осадков: температура от 27 до 29 градусов тепла, ночью до +15. В южных областях днем будет от +29 до +34 градусов.

    В Киеве ожидается солнечная погода, столбик термометра поднимется до +29 градусов.

    Напомним, в последние несколько дней в Украине была прохладная и дождливая погода.

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