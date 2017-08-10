В Украине в четверг тепло и солнечно

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 10 августа, синоптики прогнозируют солнечную погоду, осадков не предвидится, сообщает Укргидрометцентр.

Так, в западных областях столбик термометра поднимется до 33 градусов тепла, ночью от 13 до 16 градусов.

Погода в Украине 10 августа

В центральной части страны синоптики также прогнозируют солнечную погоду, днем от +27 до +30, ночью от +13 до +16. В восточных областях воздух прогреется до +34 градусов, ночью от 13 до 22 градусов тепла.

На севере Украины также без осадков: температура от 27 до 29 градусов тепла, ночью до +15. В южных областях днем будет от +29 до +34 градусов.

В Киеве ожидается солнечная погода, столбик термометра поднимется до +29 градусов.

Напомним, в последние несколько дней в Украине была прохладная и дождливая погода.