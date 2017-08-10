В Одессе начался ЛГБТ-фестиваль

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. В Одессе в среду, 9 августа, начался фестиваль квир-культуры "ОдессаПрайд-2017", сообщил пресс-секретарь фестиваля Кирилл Боделан.

Мероприятие открылось вечером, в нем приняли участие более 250 человек, в их числе – зарубежные делегации, в частности из Великобритании и Германии.

Кроме того, в рамках "ОдессаПрайд-2017"запланирован фестиваль креативных протестов, проводимый совместно с Munich Kiev Queer, фотовыставка, посвященная Одессе, показ фильма о правах человека и дискуссии. Боделан также напомнил, что на 13 августа запланирована уличная правозащитная акция "Марш равенства".

"Это шествие — в поддержку прав человека для всех, независимо от сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Мы уже подали соответствующую заявку в мэрию. В настоящее время с сотрудниками полиции согласовывается маршрут. Предполагается, что шествие пройдет в центре Одессы", — сказал он.

В то же время представители ряда христианских конфессий региона заявили, что выступают против проведения данного шествия. Духовенство уже направило городскому голове Одессы Геннадию Труханову и председателю областной госадминистрации Максиму Степанову обращение, в котором просят не допустить проведения марша. Кроме того, представители религиозных конфессий подчеркнули, что намерены организовать свое мероприятие в поддержку традиционных семейных отношений и христианских ценностей. Мероприятие они запланировали также на 13 августа в центре города.

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Кроме того, ранее свой протест против "Марша равенства" в рамках "Одесса-Прайд-2017" выражали и радикально настроенные организации в частности "Правый сектор".