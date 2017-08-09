Прослушка чиновников. СБУ поймала группу преступников

КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу, которая занималась незаконным прослушиванием граждан. Об этом сообщила в среду пресс-служба СБУ.

Кроме того, согласно информации, прослушивались также чиновники ряда ведомств.

"Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили организованную группу, которая, прикрываясь одним из общественных формирований Волынской области, осуществляла несанкционированное прослушивание и снятие информации", — говорится в сообщении СБУ.

Как утверждают в ведомстве, используя специальные технические средства, группа получала информацию и осуществляла наблюдение за гражданами, среди которых были чиновники различных ведомств.

По данным СБУ, полученную информацию участники группы использовали в личных и коммерческих целях. Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, домах и автомобилях пяти фигурантов дела, в ходе которых изъяли спецсредства негласного получения информации, карты памяти с фотографиями, оружие разного калибра, боеприпасы, гранаты Ф-1 и противопехотные мины. Как утверждают в ведомстве, спецоборудование ввезли в Украину контрабандой.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда" и "Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", добавили в СБУ.

"Во время досудебного следствия в Службу безопасности Украины также обратились жители города Луцк с заявлениями о незаконном скрытом наблюдении за ними представителями этой группы. По этим фактам возбуждено уголовное производство по статье 182 ("нарушение неприкосновенности частной жизни")", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в редакции информационного ресурса "Страна.ua" проходят обыски по делу о разглашении государственной тайны. Информацию подтвердила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.