наверх
09.08.201713:46
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Прослушка чиновников. СБУ поймала группу преступников

    (обновлено: )94
    Как сообщает пресс-служба СБУ, организованная группа прикрывалась одним из общественных формирований Волынской области и осуществляла несанкционированное прослушивание и снятие информации.
    Служба безопасности Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины разоблачила организованную группу, которая занималась незаконным прослушиванием граждан. Об этом сообщила в среду пресс-служба СБУ.

    Обыски в издании Страны 9 августа
    Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook
    Обыски в редакции "Страны": в сети появились фото

    Кроме того, согласно информации, прослушивались также чиновники ряда ведомств.

    "Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили организованную группу, которая, прикрываясь одним из общественных формирований Волынской области, осуществляла несанкционированное прослушивание и снятие информации", — говорится в сообщении СБУ.

    Как утверждают в ведомстве, используя специальные технические средства, группа получала информацию и осуществляла наблюдение за гражданами, среди которых были чиновники различных ведомств.

    По данным СБУ, полученную информацию участники группы использовали в личных и коммерческих целях. Правоохранители провели обыски в офисных помещениях, домах и автомобилях пяти фигурантов дела, в ходе которых изъяли спецсредства негласного получения информации, карты памяти с фотографиями, оружие разного калибра, боеприпасы, гранаты Ф-1 и противопехотные мины. Как утверждают в ведомстве, спецоборудование ввезли в Украину контрабандой.

    Возбуждено уголовное дело по статьям "Контрабанда" и "Незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", добавили в СБУ.

    "Во время досудебного следствия в Службу безопасности Украины также обратились жители города Луцк с заявлениями о незаконном скрытом наблюдении за ними представителями этой группы. По этим фактам возбуждено уголовное производство по статье 182 ("нарушение неприкосновенности частной жизни")", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в редакции информационного ресурса "Страна.ua" проходят обыски по делу о разглашении государственной тайны. Информацию подтвердила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская на своей странице в Facebook. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыски в издании "Страны" 9 августа
    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Протестующие заблокировали Харьковское шоссе в Киеве
    Парковка раздора. Киевляне вышли на протест
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Скорая в Китае. Архивное фото
    Удар стихии. Мощное землетрясение в Китае