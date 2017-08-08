Сын главы Запорожской ОГА принял военную присягу в Германии

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Сын главы Запорожской областной госадминистрации (ЗОГА) Константина Брыля стал курсантом немецкого военно-морского училища в Мюрвике.

"Мой сын выбрал карьеру военного. Он лично принял решение уйти из университета и посвятить себя военному делу. Он стал курсантом военно-морского училища в Мюрвике", — написал Брыль на своей странице в Facebook.

Константин Брыль/Facebook, 8 августа 2017

По его словам, сын планирует стать спецназовцем морской пехоты.

"Учитывая условия, в которых воспитывают военных, неудивительно, что здесь получают путевку в жизнь действительно квалифицированные офицеры военно-морских сил Германии", — добавил глава ЗОГА.

Константин Брыль/Facebook Сын главы Запорожской ОГА Константина Брыля - курсант немецкого военно-морского училища в Мюрвике

На присяге были и другие члены семьи губернатора.

Константин Брыль/Facebook Сын главы Запорожской ОГА Константина Брыля - курсант немецкого военно-морского училища в Мюрвике

Мюрвик — район Фленсбурга, который находится на северо-востоке города на выходе из Фленсбургского залива.

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