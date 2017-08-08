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    Общество

    Сын главы Запорожской ОГА принял военную присягу в Германии

    (обновлено: )40401
    Константин Брыль сообщил, что его сын решил "уйти из университета и посвятить себя военному делу". Он стал курсантом военно-морского училища в Мюрвике.
    Сын главы Запорожской ОГА Константина Брыля - курсант немецкого военно-морского училища в Мюрвике. На фото: отец и сын
    Константин Брыль/Facebook

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Сын главы Запорожской областной госадминистрации (ЗОГА) Константина Брыля стал курсантом немецкого военно-морского училища в Мюрвике. 

    "Мой сын выбрал карьеру военного. Он лично принял решение уйти из университета и посвятить себя военному делу. Он стал курсантом военно-морского училища в Мюрвике", — написал Брыль на своей странице в Facebook.

    Константин Брыль/Facebook, 8 августа 2017

    По его словам, сын планирует стать спецназовцем морской пехоты.

    "Учитывая условия, в которых воспитывают военных, неудивительно, что здесь получают путевку в жизнь действительно квалифицированные офицеры военно-морских сил Германии", — добавил глава ЗОГА.

    Константин Брыль/Facebook
    Сын главы Запорожской ОГА Константина Брыля - курсант немецкого военно-морского училища в Мюрвике

    На присяге были и другие члены семьи губернатора.

    Константин Брыль/Facebook
    Сын главы Запорожской ОГА Константина Брыля - курсант немецкого военно-морского училища в Мюрвике

    Мюрвик — район Фленсбурга, который находится на северо-востоке города на выходе из Фленсбургского залива. 

    Ранее сообщалось, что сын президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia", чем вызвал широкий резонанс в обществе. Поведение сына раскритиковал даже президент.

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