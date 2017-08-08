Сын главы Запорожской ОГА принял военную присягу в Германии

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Сын главы Запорожской областной госадминистрации (ЗОГА) Константина Брыля стал курсантом немецкого военно-морского училища в Мюрвике.
"Мой сын выбрал карьеру военного. Он лично принял решение уйти из университета и посвятить себя военному делу. Он стал курсантом военно-морского училища в Мюрвике", — написал Брыль на своей странице в Facebook.
По его словам, сын планирует стать спецназовцем морской пехоты.
"Учитывая условия, в которых воспитывают военных, неудивительно, что здесь получают путевку в жизнь действительно квалифицированные офицеры военно-морских сил Германии", — добавил глава ЗОГА.
На присяге были и другие члены семьи губернатора.
Мюрвик — район Фленсбурга, который находится на северо-востоке города на выходе из Фленсбургского залива.
Ранее сообщалось, что сын президента Петра Порошенко Михаил сфотографировался в футболке с надписью "Rssia", чем вызвал широкий резонанс в обществе. Поведение сына раскритиковал даже президент.