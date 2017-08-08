В Украине не успевают печатать биометрические паспорта

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Изготовление биометрических загранпаспортов для украинцев задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат" Украина не успевает изготовить документы, сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько "Украинской правде".

"Полиграфкомбинат" не успевает настроить все документы, которые оформляют в подразделениях Миграционной службы и ЦНАП. Это из-за аномально повышенного спроса на загранпаспорта в июне-июле, что не соответствует ни статистике выезда за границу, ни статистике оформления паспортов за прошлые годы", — отметил пресс-секретарь.

По словам Гунько, сейчас уже наблюдается тенденция к падению спроса.

Между тем, ГМС предупреждает людей о задержке изготовления паспортов, и не советует бронировать билеты и жилье до получения документов.

В конце июля стало известно, что Государственное предприятие "Документ" откроет крупнейший в Украине паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек.