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    Общество

    В Украине не успевают печатать биометрические паспорта

    (обновлено: )329
    Государственная миграционная служба предупреждает людей о задержке изготовления паспортов, и не советует бронировать билеты и жилье до получения документов.
    Очередь на оформление биометрического паспорта
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Изготовление биометрических загранпаспортов для украинцев задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат" Украина не успевает изготовить документы,  сообщил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько "Украинской правде".

    Паспортный сервис
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Биометрический бум. Очередь на получение загранпаспорта

    "Полиграфкомбинат" не успевает настроить все документы, которые оформляют в подразделениях Миграционной службы и ЦНАП. Это из-за аномально повышенного спроса на загранпаспорта в июне-июле, что не соответствует ни статистике выезда за границу, ни статистике оформления паспортов за прошлые годы", — отметил пресс-секретарь.

    По словам Гунько, сейчас уже наблюдается тенденция к падению спроса.

    Между тем, ГМС предупреждает людей о задержке изготовления паспортов, и не советует бронировать билеты и жилье до получения документов.

    В конце июля стало известно, что Государственное предприятие "Документ" откроет крупнейший в Украине паспортный сервис по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карточек.

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