наверх
08.08.201713:29
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Защита журналиста Муравицкого обжаловала его арест

    Тема:

    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого (208)

    (обновлено: )10121
    По словам адвоката, Василий Муравицкий готов доказывать свою невиновность в суде. Защитник журналиста также сообщил, что его клиент не жалуется на условия содержания в СИЗО.
    Василий Муравицкий. Архивное фото
    press-post.net

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Защита житомирского журналиста Василия Муравицкого обжаловала его арест, свою вину он не признает, заявил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гожий.

    К арестованному блогеру Муравицкому второй день не пускают адвоката
    Канал РИА Новости Украина на youtube
    К арестованному журналисту Муравицкому второй день не пускают адвоката

    "Сегодня я был у Муравицкого, и он подтвердил мои полномочия как своего адвоката. Меру пресечения обжаловал государственный адвокат, который был до меня. А я уже буду готовиться непосредственно к рассмотрению апелляции. Пока меня и Муравицкого не уведомили о дате рассмотрения апелляции", — сказал Гожий.

    По его словам, Муравицкий готов доказывать свою невиновность в суде. Гожий также отметил, что журналист не жалуется на условия содержания в СИЗО.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.

    Читайте также — Цензура на мнение: журналисты под следствием

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Повседневная жизнь
    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Привет, оружие! Планы США по вооружению Украины
    Граната. Архивное фото
    Рост криминала. Взрыв в Измаиле
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого