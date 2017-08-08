Защита журналиста Муравицкого обжаловала его арест

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Защита житомирского журналиста Василия Муравицкого обжаловала его арест, свою вину он не признает, заявил РИА Новости во вторник его адвокат Андрей Гожий.

"Сегодня я был у Муравицкого, и он подтвердил мои полномочия как своего адвоката. Меру пресечения обжаловал государственный адвокат, который был до меня. А я уже буду готовиться непосредственно к рассмотрению апелляции. Пока меня и Муравицкого не уведомили о дате рассмотрения апелляции", — сказал Гожий.

По его словам, Муравицкий готов доказывать свою невиновность в суде. Гожий также отметил, что журналист не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого 1 августа в Житомире. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В четверг, 3 августа, он был арестован на два месяца.

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