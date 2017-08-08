Молодежь от 20 до 27 лет: в Украине стартовал новый призыв

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Украине стартовал внеочередной призыв в армию, который продлится до 31 августа. Об этом пишет "Сегодня".

Призыв молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет будет производиться в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.

В августе отберут примерно 1000 бойцов, которых отправят на службу в Национальную гвардию. Из каждой области заберут в армию от 50 до 100 человек. Так, во Львовской области призовут 53 бойца, а в Днепропетровской – 95 человек.

Как отметили в Харьковской облгосадминистрации, как и прежде, отправлять в зону боевых действий призывников не будут.

"Где-то месяц они будут проходить обучение по общевойсковым дисциплинам. Дальше пойдет специальная подготовка, после чего они будут выполнять функции по обеспечению общественного порядка на территории Харьковской области, а также специальные задачи Национальной гвардии", — объяснили в ХОГА.