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    Общество

    Молодежь от 20 до 27 лет: в Украине стартовал новый призыв

    (обновлено: )2010
    Весенний призыв-2017 в Харькове
    УНИАН

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В Украине стартовал внеочередной призыв в армию, который продлится до 31 августа. Об этом пишет "Сегодня".

    Призыв молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет будет производиться в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.

    В августе отберут примерно 1000 бойцов, которых отправят на службу в Национальную гвардию. Из каждой области заберут в армию от 50 до 100 человек. Так, во Львовской области призовут 53 бойца, а в Днепропетровской – 95 человек.

    Как отметили в Харьковской облгосадминистрации, как и прежде, отправлять в зону боевых действий призывников не будут.

    "Где-то месяц они будут проходить обучение по общевойсковым дисциплинам. Дальше пойдет специальная подготовка, после чего они будут выполнять функции по обеспечению общественного порядка на территории Харьковской области, а также специальные задачи Национальной гвардии", — объяснили в ХОГА.

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