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    У Украины нет возможности модернизировать имеющуюся авиацию - Жданов

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    Военный эксперт Олег Жданов в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что все украинские самолеты ВВС советские, и все производство, включая запчасти, находится в РФ.
    Олег Жданов
    Facebook Олега Жданова

    КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В 2017 году из украинского бюджета на развитие ВВС выделять 1 млрд гривен, заявил президент Петр Порошенко.

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    Министерство обороны Украины
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    В воскресенье, 6 августа, в Украине отмечали День военно-воздушных сил, и Порошенко поздравил военных летчиков с их профессиональным праздником весьма оригинально. Он в качестве второго пилота пролетел на боевом истребителе МиГ-29 с аэродрома в Василькове на военный аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области.

    О состоянии украинской авиации высказался в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

    "Все эти самолеты — старые, советские. Все производство, включая запчасти, находится в РФ. Даже сейчас, когда мы восстанавливаем эти самолеты, запчасти мы покупаем в РФ. Эти самолеты не модернизированы. Допустим, модернизация самолета МиГ-29 стоит 8 миллионов долларов на сегодняшний день. Это то, что, допустим, делает Россия на своих самолетах, у себя. Поэтому возможности их модернизировать у нас нет. Авиация — самый дорогой вид вооруженных сил. И для государства очень важно стратегическое решение принять, такое глобальное: иметь или не иметь", — отметил эксперт.

    Смотрите также: Есть только МиГ. Полет Порошенко на истребителе

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