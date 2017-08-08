У Украины нет возможности модернизировать имеющуюся авиацию - Жданов

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. В 2017 году из украинского бюджета на развитие ВВС выделять 1 млрд гривен, заявил президент Петр Порошенко.

В воскресенье, 6 августа, в Украине отмечали День военно-воздушных сил, и Порошенко поздравил военных летчиков с их профессиональным праздником весьма оригинально. Он в качестве второго пилота пролетел на боевом истребителе МиГ-29 с аэродрома в Василькове на военный аэродрома в селе Гавришовка Винницкой области.

О состоянии украинской авиации высказался в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Все эти самолеты — старые, советские. Все производство, включая запчасти, находится в РФ. Даже сейчас, когда мы восстанавливаем эти самолеты, запчасти мы покупаем в РФ. Эти самолеты не модернизированы. Допустим, модернизация самолета МиГ-29 стоит 8 миллионов долларов на сегодняшний день. Это то, что, допустим, делает Россия на своих самолетах, у себя. Поэтому возможности их модернизировать у нас нет. Авиация — самый дорогой вид вооруженных сил. И для государства очень важно стратегическое решение принять, такое глобальное: иметь или не иметь", — отметил эксперт.

Смотрите также: Есть только МиГ. Полет Порошенко на истребителе