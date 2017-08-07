Лунное затмение 7 августа. Исследователи уточнили время

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Частичное лунное затмение в 2017 году ожидается в ночь на вторник с 7 на 8 августа. Наблюдать за таким явлением смогут жители Австралии, Африки, Азии, Европы и даже Антарктиды.

Во время лунного затмения 2017 Земля закроет южную четвертинку полной Луны, а освещенная часть покраснеет. Вес процесс продлится около двух часов и его пик придется на 21:20. Заметить начало частичного затмения можно примерно за час до максимума, в 20:23 по Киеву.

Наблюдать за этим явлением можно будет в телескоп или бинокль, также его можно будет заметить и невооруженным глазом, при условии, если будет хорошая погода.

По данным астрологов, это лунное затмение 7 августа будет очень сильным в энергетическом смысле. Лунное затмение произойдет на оси Водолей-Лев, поэтому все знаки, которые расположены в этом кругу, получат уникальный шанс разобраться со своими проблемами.

Астрологи советуют в этот день забыть и "отпустить" все прошлые неудачи и сконцентрироваться на будущем. Например, взять листок и спланировать свою жизнь на 5 лет вперед.

Также в день лунного затмения астрологи не советуют принимать участие в массовых мероприятиях и находиться в местах массового скопления народа.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 8 августа, при благоприятной погоде, можно будет наблюдать частичное теневое лунное затмение. Во время этого астрономического явления тень от Земли полностью закроет южную четверть полной Луны, а освещенная часть Луны приобретет красный цвет.