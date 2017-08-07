Стала известна дальнейшая судьба киевского "динозавра"

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Игуану, которую в селе под Киевом приняли за динозавра, осмотрели сотрудники киевского зоопарка, сообщает издание "Сегодня".

"Животному порядка десяти лет. Это – самец. Его состояние среднее, животное сильно истощено. Делаем ему подкожные уколы, чтобы стабилизировать состояние организма", – сообщил директор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

По его словам, уже объявились хозяева животного и выразили желание забрать его домой.

"Скорей всего, уже сегодня вечером мы им передадим животное. Люди проживают в том же селе (Крушинка, Васильковский район – ред.) и говорят, что игуана сбежал из дома месяц назад, они его искали по селу, но не могли найти. Теперь благодаря огласке в социальных сетях животное нашлось", – сообщили в зоопарке.

Сейчас игуана в ожидании своих хозяев сидит на кресле директора зоопарка, и он кормит его морковкой.

Сегодня Игуана, которую в селе под Киевом приняли за динозавра

Ранее сообщалось, что в селе Крушинка Киевской области спасатели поймали крупного ящера, который забрел на территорию частного дома. В команду спасения животных обратилась жительница села, которая сообщила, что по ее огороду уже несколько недель ходит динозавр и ест кабачки. По ее словам, незваный гость уже съел весь урожай кабачков и потоптал грядки. Также она подробно описала внешность "динозавра" и его размеры. Спасатели животных выехали на место происшествия, где во дворе частного дома обнаружили крупную игуану более метра в длинну, спокойно сидящую на кусте.