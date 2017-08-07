Роман Абрамович развелся с женой после 10 лет брака

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и дизайнер Дарья Жукова официально разорвали отношения, пишет PageSix.

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В понедельник, 7 августа, уже экс-пара выступила с совместным заявлением, подтвердив разрыв отношений после 10 лет брака.

Абрамович и Жукова утверждают, что после развода останутся в тесных дружеских отношениях, продолжат участвовать в воспитании двух детей и будут вести общие бизнес-проекты.

"Мы полны решительности воспитывать наших детей и продолжать работу в качестве сооснователей Музея современного искусства "Гараж" в Москве и культурного центра на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге. Мы просим всех проявить уважение к нашей частной жизни в этот непростой период", — говорится в заявлении.

Напомним, Роман Абрамович и Дарья Жукова узаконили отношения в 2007 году. От брака у пары имеются двое детей 2009 и 2013 года рождения.