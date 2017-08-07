В Украине в июле избили семь журналистов - НСЖУ

Из открытых источников

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Семь инцидентов с применением физической силы против работников СМИ зафиксировано в июле в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в зоне АТО (Донецкая область), сообщает Национальный союз журналистов Украины.

"Большинство пострадавших — телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением журналистами их профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

В Союзе сообщили имена пострадавших журналистов: Руслан Коцаба (7 канал, NewsOne, Киев), Наталья Нагорная (1+1, Маринка), Вячеслав Волк ("Первый Криворожский", Кривой Рог), Владимир Воловодюк ("Власно. Инфо", Винница), Юрий Коваленко (2+2, Николаев), Вадим Комаров ("Фактор плюс", Черкассы), Светлана Михалева, Татьяна Кодак ("ЭХО", "КП", Житомир).

В НСЖУ убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем.

Читайте также: Грабь, убивай, соври… но молчи: соцсети об аресте журналиста Муравицкого

Напомним, 1 августа Служба безопасности Украины задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он был арестован на два месяца.