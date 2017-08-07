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    Общество

    В Украине в июле избили семь журналистов - НСЖУ

    (обновлено: )12801
    Согласно информации Национального союза журналистов Украины, ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем в стране.
    Национальный союз журналистов Украины
    Из открытых источников

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Семь инцидентов с применением физической силы против работников СМИ зафиксировано в июле в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в зоне АТО (Донецкая область), сообщает Национальный союз журналистов Украины.

    Руслан Коцаба
    УНИАН
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    "Большинство пострадавших — телевизионщики или журналисты интернет-изданий. По словам пострадавших, все эти случаи связаны с выполнением журналистами их профессиональных обязанностей", — говорится в сообщении.

    В Союзе сообщили имена пострадавших журналистов: Руслан Коцаба (7 канал, NewsOne, Киев), Наталья Нагорная (1+1, Маринка), Вячеслав Волк ("Первый Криворожский", Кривой Рог), Владимир Воловодюк ("Власно. Инфо", Винница), Юрий Коваленко (2+2, Николаев), Вадим Комаров ("Фактор плюс", Черкассы), Светлана Михалева, Татьяна Кодак ("ЭХО", "КП", Житомир).

    В НСЖУ убеждены, что ситуация с физической безопасностью журналистов является одной из самых острых проблем.

    Читайте также: Грабь, убивай, соври… но молчи: соцсети об аресте журналиста Муравицкого

    Напомним, 1 августа Служба безопасности Украины задержала в Житомире журналиста Василия Муравицкого. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, статьи журналиста публиковались на "сайтах, которые администрировались из России и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Он был арестован на два месяца.

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