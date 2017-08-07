В Днепре скончалась известный волонтер

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 6 августа, в Днепре умерла известный волонтер "Вокзал-Днепр" Людмила Таран, сообщают ее знакомые в Facebook.

Как стало известно, 37-летняя девушка легла спать и не проснулась. Ее тело обнаружили дома, без насильственных признаков смерти. У Людмилы Таран остался несовершеннолетний сын.

Волонтер Виталий Дейнега отметил на своей странице в соцсети, что сам хотя "не знал эту девушку, но половина ленты говорит, что она была очень светлым человеком, и мир без нее стал хуже".

"Она была волонтером, помогала бойцам, умерла вчера во сне. Думаю, что она заслужила свое место в вашей ленте. Хочется, чтобы мы больше говорили о хороших людях", — пишет он.

Напомним, ранее на фестивале "Августовский блюз" в Эстонии умер известный украинский музыкант и художник Иван Денисенко.