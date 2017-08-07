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    Общество

    В Днепре скончалась известный волонтер

    (обновлено: )14
    37-летняя волонтер легла спать и не проснулась. Сообщается, что ее тело нашли дома, без насильственных признаков смерти. У Людмилы Таран остался несовершеннолетний сын.
    Людмила Таран
    facebook.com/Марина Комарова

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 6 августа, в Днепре умерла известный волонтер "Вокзал-Днепр" Людмила Таран, сообщают ее знакомые в Facebook.

    Кевин Бейлс. Архивное фото
    Кевин Бейлс/Twitter
    Волонтеры отслеживают факты рабства в режиме онлайн

    Как стало известно, 37-летняя девушка легла спать и не проснулась. Ее тело обнаружили дома, без насильственных признаков смерти. У Людмилы Таран остался несовершеннолетний сын.

    Волонтер Виталий Дейнега отметил на своей странице в соцсети, что сам хотя "не знал эту девушку, но половина ленты говорит, что она была очень светлым человеком, и мир без нее стал хуже".

    "Она была волонтером, помогала бойцам, умерла вчера во сне. Думаю, что она заслужила свое место в вашей ленте. Хочется, чтобы мы больше говорили о хороших людях", — пишет он.

    Напомним, ранее на фестивале "Августовский блюз" в Эстонии умер известный украинский музыкант и художник Иван Денисенко.

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