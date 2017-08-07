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    Общество

    Мать Бузины подала иск в ЕСПЧ

    Тема:

    Убийство Олеся Бузины: два года спустя (233)

    (обновлено: )229130
    Как сообщил в понедельник адвокат матери убитого журналиста Валентины Бузины Ренат Кузьмин, к делу будут подключены ведущие европейские эксперты по правам человека и европейские юристы.
    Бузина Валентина Павловна
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Мать погибшего журналиста Олеся Бузины Валентина Бузина подала иск в Европейский суд по правам человека, сообщил экс-заместитель генерального прокурора Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

    Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. Инцидент расследуется по статье "Умышленное убийство". Через два месяца глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании двоих подозреваемых по делу — Медведько и Полищука. Оба подозреваемых длительное время находились под стражей, но в конце 2015 года были отпущены под частичный домашний арест.

    Пост Рената Кузьмина

    "Издевательства украинской власти над Валентиной Бузиной, мамой убитого в Киеве журналиста Олеся Бузины, вынудили потерпевшую обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина", — написал Кузьмин.

    Он уточнил, что к делу будут подключены ведущие европейские эксперты по правам человека и европейские юристы, "которых украинская власть не сможет ни арестовать, ни запугать, ни дискредитировать".

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    "Несложно спрогнозировать дальнейшие преступления шайки, под названием "украинская власть": они прикажут представителю Украины в ЕСПЧ заблокировать рассмотрение этого дела; они попробуют подкупить судей; они прикажут погранслужбе не выпустить в Страсбург и задержать адвокатов по любым надуманным основаниям", — отметил Кузьмин.

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