С начала года на водоемах Украины погиб 641 человек

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В Украине с начала года на водоемах Украины погибло 641 человек, из которых 67 дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Всего с начала года на водоемах страны уже погибла 641 человек, из которых 67 детей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что спасены 481 человека, в том числе 106 детей.

Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.