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    Общество

    С начала года на водоемах Украины погиб 641 человек

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    Как отмечается, всего с начала года на водоемах страны уже погибла 641 человек, из которых 67 детей. Также отмечается, что спасены 481 человека, в том числе 106 детей.
    Пляжи в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. В Украине с начала года на водоемах Украины погибло 641 человек, из которых 67 дети. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

    "Всего с начала года на водоемах страны уже погибла 641 человек, из которых 67 детей", — говорится в сообщении.

    Также отмечается, что спасены 481 человека, в том числе 106 детей.

    Напомним, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям сообщал, что по меньшей мере 53 человека погибли на водных объектах Украины за прошедшую неделю.

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