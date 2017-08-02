Миграционный кризис. В Греции арестованы 122 украинца

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В греческих тюрьмах содержатся 122 украинца по обвинению в нелегальной миграции, сообщила народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Суслова.

"Мы выяснили, что, по крайней мере и, 122 украинца заключены в греческие тюрьмы. Это произошло в разное время — некоторые находится там еще с 2015 года, а некоторые попал за решетку в этом году", — написала Суслова в своем блоге.

Она уточнила, что в пригороде Афин в тюрьме содержатся 26 украинцев, которые обвиняются в перевозке нелегальных мигрантов из Турции в Грецию.

"Еще многие наши сограждане разбросаны по разным тюрьмам на островах Кос, Родос и Самос. Их истории более или менее типичны. Молодые здоровые мужчины не могут найти в Украине работу, чтобы прокормить свои семьи и едут на заработки в Турцию. Кто-то, якобы, на сбор цитрусовых, кто-то в качестве механиков на корабле или членов команды на прогулочные яхты. В один прекрасный день на судах они оказываются в море и пересекают территориальные воды Греции, где их задерживает греческий морской патруль", — подчеркнула Суслова.

По ее словам, часть заключенных под стражу в Гриеции украинцев уже получили свои сроки. "Им дали по максимуму, преимущественно 25-летние сроки", — резюмировала нардеп.