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    Запретный плод сладок: двое белорусов пытались проникнуть в Чернобыльскую зону

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    Мужчины пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснилось, иностранцы находятся на территории Украины законно, они пересекли границу в одном из пунктов пропуска.
    Белорусы пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха
    Фото со страницы Госпогранслужбы в Facebook

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости. Украинские пограничники и полицейские задержали двух граждан Белоруссии, которые с целью экстремального туризма пытались попасть в Чернобыльскую зону, сообщила в среду пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Фото со страницы Госпогранслужбы в Facebook
    Белорусы пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха

    "Двух граждан Беларуси, которые пешком пытались попасть в зону отчуждения и безусловного (обязательного) отселения, задержали вчера пограничники отдела "Млачевка" Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции по охране зоны ЧАЭС (Чернобыльская атомная электростанция — Ред.)", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, мужчины пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха. Как выяснилось, иностранцы находятся на территории Украины законно, они пересекли границу в одном из пунктов пропуска.

    Сообщается, что за нарушение требований режима радиационной безопасности в местности, подвергшейся радиоактивному загрязнению, на правонарушителей составлены соответствующие документы.

    Смотрите также: Чернобыль в огне: как тушили пожар в зоне отчуждения

    Пограничники отмечают, что за нарушение законодательства они направили соответствующие письма в компетентные органы о принудительном возвращении иностранцев за пределы Украины и запрета им въезда на территорию Украины.

    Ранее пограничники задержали россиянина, пытавшегося попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма.

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