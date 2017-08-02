наверх
02.08.201710:14
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости

    (обновлено: )124
    В Нацгвардии рассказали, что в этом году на параде гвардию представляют курсанты Национальной Академии НГУ, батальон почетного караула воинской части 3030 и объединенный оркестр Киевского гарнизона
    Украинские военные готовятся к параду в честь Дня Независимости.
    ngu.gov.ua

    КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. На территории авиационного завода им. Антонова в Киеве прошла первая совместная репетиция военного парада ко Дню Независимости, в которой принимали участие военные Национальной гвардии и других силовых структур Украины.

    "В этом году гвардию представляют курсанты Национальной Академии НГУ, батальон почетного караула воинской части 3030 и объединенный оркестр Киевского гарнизона", — сообщает Нацгвардия и добавляет, что впереди еще несколько недель до шествия по главной улице страны, есть время отчеканить каждое движение.

    Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), состоялся в воскресенье на крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, КНР продемонстрировала новейшую военную технику.

    ngu.gov.ua
    Нацгвардия провела репетицию парада ко Дню Независимости Украины.

    Ранее командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров заявил, что конфликт в Донбассе скоро завершится.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Жара. Архивное фото
    Украина: жара наступает
    Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы