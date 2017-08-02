В Киеве прошла репетиция парада ко Дню Независимости

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КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. На территории авиационного завода им. Антонова в Киеве прошла первая совместная репетиция военного парада ко Дню Независимости, в которой принимали участие военные Национальной гвардии и других силовых структур Украины.

"В этом году гвардию представляют курсанты Национальной Академии НГУ, батальон почетного караула воинской части 3030 и объединенный оркестр Киевского гарнизона", — сообщает Нацгвардия и добавляет, что впереди еще несколько недель до шествия по главной улице страны, есть время отчеканить каждое движение.

Военный парад, посвященный 90-летию Народно-освободительной армии Китая (НОАК), состоялся в воскресенье на крупнейшем военном полигоне страны Чжужихэ в автономном районе Внутренняя Монголия, КНР продемонстрировала новейшую военную технику.

ngu.gov.ua Нацгвардия провела репетицию парада ко Дню Независимости Украины.

Ранее командующий Национальной гвардии Украины генерал-лейтенант Юрий Аллеров заявил, что конфликт в Донбассе скоро завершится.