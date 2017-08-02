На бюджет в вузах рекомендуют зачислить более 60 тыс человек

КИЕВ, 2 авг — РИА Новости Украина. В электронных кабинетах абитуриентов появилась информация о рекомендации к зачислению на места государственного заказа.

"Получили соответствующие рекомендации 60 тыс 928 абитуриентов, которые должны выполнить требования к зачислению на места государственного или регионального заказа до 12 часов дня 5 августа. Их зачисление проводится не позднее 12 часов дня 7 августа. С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайтах вузов или обратившись в соответствующие приемные комиссии", — цитирует Укринформ Минобразования.

Неиспользованные места будут предоставлены льготникам — детям погибших участников АТО, действующих участников АТО, погибших героев Небесной Сотни.

Абитуриенты, которые поступали на естественные и технические специальности, но не прошли на бюджет, также смогут получить место, если поступающие, получившие рекомендацию к зачислению, откажутся от бюджета и не принесут вовремя оригиналы необходимых документов.

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет проходить до 18 августа.

Если после распределения бюджетных мест у поступающих возникнут вопросы относительно его справедливости, они могут обратиться прежде всего в приемные комиссии или же в ГП "Инфоресурс" и МОН.

Ранее сообщалось, что в этом году абитуриенты подавали сертификаты внешнего независимого оценивания текущего и прошлого годов. Заявления подалось только в электронном виде через электронные кабинеты. Всего можно было подавать 9 заявлений на 4 специальности.