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    Общество

    "Рейдерские" разборки в Одессе: стороны согласились на переговоры

    (обновлено: )20511
    О том, что обе стороны конфликта, разгоревшегося вокруг паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" в Одессе, согласились сесть за стол переговоров, сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области.
    В Одессе рейдеры пытались штурмом захватить паркинг
    "Думская"

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Конфликт вокруг паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато в Одессе перешел от силового противостояния в юридическое русло, заявил советник начальника ГУНП в области Руслан Форостяк.

    В Одессе рейдеры пытались штурмом захватить паркинг
    "Думская"
    Попытка силового захвата здания паркинга в Одессе: "титушки" и полиция

    "На днях при посредничестве правоохранителей будет проведено заседание, где каждая из сторон предложит свой вариант решения вопроса. Еще раз обращаю внимание, Одесская область и город Одесса — территория, где не будет ни при каких обстоятельствах рейдерства и других силовых проявлений решения хозяйственных и имущественных вопросов. Любые такие попытки получат сопротивление со стороны исполнительной власти и правоохранительных органов", — цитирует Форостяка "Думская".

    При этом он добавил, что лица, совершившие правонарушения ранее, все равно будут нести ответственность.

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    В разборках участвовали более ста человек. Сам конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его некоему застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей. В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов даже оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера.

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