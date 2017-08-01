"Рейдерские" разборки в Одессе: стороны согласились на переговоры

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Конфликт вокруг паркинга жилого комплекса "Аркадийский дворец" на Гагаринском плато в Одессе перешел от силового противостояния в юридическое русло, заявил советник начальника ГУНП в области Руслан Форостяк.

"На днях при посредничестве правоохранителей будет проведено заседание, где каждая из сторон предложит свой вариант решения вопроса. Еще раз обращаю внимание, Одесская область и город Одесса — территория, где не будет ни при каких обстоятельствах рейдерства и других силовых проявлений решения хозяйственных и имущественных вопросов. Любые такие попытки получат сопротивление со стороны исполнительной власти и правоохранительных органов", — цитирует Форостяка "Думская".

При этом он добавил, что лица, совершившие правонарушения ранее, все равно будут нести ответственность.

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В разборках участвовали более ста человек. Сам конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его некоему застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей. В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов даже оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера.