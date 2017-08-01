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    Общество

    В Днепре украли бронзовый бюст сестры милосердия

    (обновлено: )13801
    Сообщается, что бронзовый бюст был похищен в ночь на вторник. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Материальный ущерб устанавливается.
    Бронзовый бюст легендарной сестре милосердия Даше Севастопольской
    dv-gazeta.info

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Бронзовый бюст легендарной сестре милосердия Дарьи Севастопольской, который находился в Севастопольском парке Днепра, похищен неизвестными.

    dv-gazeta.info
    Бронзовый бюст легендарной сестре милосердия Даше Севастопольской

    "Информация к нам поступила сегодня утром. На месте работает следственно-оперативная группа. Материальный ущерб устанавливается", — цитирует "Днепр вечерний" пресс-секретаря городского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области Марию Стадник.

    Даша Севастопольская (настоящее имя Дарья Лаврентьевна Михайлова, по мужу Хворостова; ноябрь 1836 — 1910) — одна из первых военных сестёр милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну 1853—1856 гг.

    Ранее вандалы облили красной краской памятник, установленный в честь участников событий 1917-1921 годов и советского этапа Второй мировой войны — 1941-1945 годов в сквере Славы в Кропивницком.

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