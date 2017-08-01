В Днепре украли бронзовый бюст сестры милосердия

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Бронзовый бюст легендарной сестре милосердия Дарьи Севастопольской, который находился в Севастопольском парке Днепра, похищен неизвестными.

dv-gazeta.info Бронзовый бюст легендарной сестре милосердия Даше Севастопольской

"Информация к нам поступила сегодня утром. На месте работает следственно-оперативная группа. Материальный ущерб устанавливается", — цитирует "Днепр вечерний" пресс-секретаря городского отдела полиции ГУ НП в Днепропетровской области Марию Стадник.

Даша Севастопольская (настоящее имя Дарья Лаврентьевна Михайлова, по мужу Хворостова; ноябрь 1836 — 1910) — одна из первых военных сестёр милосердия, героиня обороны Севастополя в Крымскую войну 1853—1856 гг.

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