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    Общество

    В Одессе обвиняемый в терроризме мужчина осужден на 13 лет

    (обновлено: )9704
    Суд признал мужчину виновным по ст. 113 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
    Наручники
    REUTERS Saul Martinez

    КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Одесской области вынес обвинительный приговор члену террористической группы, изготавливал взрывные устройства, сообщает во вторник пресс-центр Службы безопасности Украины.

    В июле 2015 года сотрудники Службы безопасности Украины нейтрализовали "террористическую группу, которая планировала ряд терактов на важных объектах инфраструктуры Одесской и Николаевской областей", напоминает ведомство.

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    "Во время обысков правоохранители изъяли взрывные устройства, комплектующие к ним, более 10 кг взрывчатого вещества, электродетонаторы, металлические шарики, фотографии мест, где планировались взрывы, символику так называемой "Новороссии" и т.п. Следствие продолжается", — говорится в сообщении.

    "Вместе с другими злоумышленниками сотрудники спецслужбы задержали в Одессе местного жителя, который изготавливал для террористов самодельные взрывные устройства. Во время обыска правоохранители изъяли у задержанного детали для изготовления новых СВП. По заключению экспертов, они идентичны тем, что использовались в терактах на Одесской железной дороге в апреле-июне 2015 года", — сообщили в спецслужбе.

    Суд признал мужчину виновным по ст. 113 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

    Напомним, в понедельник Северо-Кавказский окружной военный суд в понедельник приговорил к 12 годам колонии гражданина Украины Алексея Сизоновича за участие в подготовке теракта.

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