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    Общество

    В Украине в последний день июля ожидается до +33 градусов

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    Удар стихии в Украине: ураганы, ливни, пожары (122)

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    В Киеве в понедельник будет солнечно. Температура ночью 15..17°, днем 27..29°. В Днепре последний день июля будет погожим и теплым, во Львове и Одессе также без осадков.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине переменная облачность, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

    Ночная гроза в Харькове
    Типичный Харьков
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    Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

    Температура ночью 12-17°, в южной части до 20°; днем 25-30°, в западных областях 31-33°.

    В Киеве солнечно. Температура ночью 15..17°, днем 27..29°.

    Во Львове погода в понедельник будет сухой. Температура ночью около 15°, днем 30°..32°.

    В Днепре последний день июля будет погожим и теплым. Температура ночью 15..17°, днем 27..29°.

    В Одессе 31 июля без осадков. Ночью 18..20°, днем 28..30°.

    Напомним, ранее в результате непогоды были обесточены более 300 населенных пунктов по Украине. В Киеве упавшая с дерева ветка едва не придавила ребенка.

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