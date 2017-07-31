В Украине в последний день июля ожидается до +33 градусов

КИЕВ, 31 июл — РИА Новости Украина. В понедельник в Украине переменная облачность, без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, в южной части до 20°; днем 25-30°, в западных областях 31-33°.

В Киеве солнечно. Температура ночью 15..17°, днем 27..29°.

Во Львове погода в понедельник будет сухой. Температура ночью около 15°, днем 30°..32°.

В Днепре последний день июля будет погожим и теплым. Температура ночью 15..17°, днем 27..29°.

В Одессе 31 июля без осадков. Ночью 18..20°, днем 28..30°.

Напомним, ранее в результате непогоды были обесточены более 300 населенных пунктов по Украине. В Киеве упавшая с дерева ветка едва не придавила ребенка.