Жара до 37 градусов придет в Украину в начале августа

КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. После череды ливней и гроз в Украину придет жара, сообщают синоптики.

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"Украинцам нужно потерпеть дождливую погоду еще сутки. На воскресенье, 30 июля, синоптики обещают шквалы до 15-20 м/с, грозы, ливни и град. А уже с понедельника, 31 июля, в Украине распогодится – будет солнечно и температура воздуха начнет повышаться", — пишет ТСН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Синоптики отмечают, что начало августа будет очень жарким. На 1, 2 и 3 августа обещают в большинстве регионов страны днем до 30-34 градусов. В Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье вообще будет до 34-37 градусов. При этом осадков не предвидится.

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