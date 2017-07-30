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    Общество

    Жара до 37 градусов придет в Украину в начале августа

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    Украинские синоптики отмечают, что начало августа будет очень жарким. На 1, 2 и 3 августа обещают в большинстве регионов страны днем до 30-34 градусов. В некоторых южных регионах температура достигнет 37 градусов.
    Жара в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 июл — РИА Новости Украина. После череды ливней и гроз в Украину придет жара, сообщают синоптики. 

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    "Украинцам нужно потерпеть дождливую погоду еще сутки. На воскресенье, 30 июля, синоптики обещают шквалы до 15-20 м/с, грозы, ливни и град. А уже с понедельника, 31 июля, в Украине распогодится – будет солнечно и температура воздуха начнет повышаться", — пишет ТСН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на понедельник, 31 августа

    Синоптики отмечают, что начало августа будет очень жарким. На 1, 2 и 3 августа обещают в большинстве регионов страны днем до 30-34 градусов. В Одессе, Николаеве, Херсоне и Запорожье вообще будет до 34-37 градусов. При этом осадков не предвидится.

    meteo.gov.ua
    Прогноз погоды на 1 августа

    Ранее сообщалось о масштабном и разрушительном смерче в Кривом Роге. 

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