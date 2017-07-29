"Рейдерские" разборки в Одессе: полиция позвала за стол переговоров

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Советник начальника одесской полиции Руслан Форостяк предупредил, что не допустит решения любых вопросов в области или городе путем рейдерства. Так он прокомментировал ночные разборки в "Аркадийском дворце", где произошла очередная попытка силового захвата здания паркинга в этом жилом комплексе.

"Подразделения ГУНП и Нацгвардии предотвратили попытку силового "рейдерского" решения вопроса в хозяйственном конфликте вокруг здания паркинга. Имея в наличии оперативную информацию о возможных силовых действиях, подразделения правоохранителей прибыли заблаговременно, и сам факт этого сдержал ситуацию. Полярно настроенные стороны не рискнули прибегнуть к агрессии, а правоохранители достаточно убедительно призвали участников конфликта решать любые вопросы по этому поводу исключительно в юридической плоскости", — цитирует Форостяка "Думская".

При этом он призвал все стороны конфликта сесть за стол переговоров, если необходимо при посредничестве представителей правоохранительных органов или исполнительной власти.

Читайте также: Война за землю в Украине. Это уже не рейдерство, это — грабеж

В разборках участвовали более ста человек. Сам конфликт вокруг здания паркинга начался после того, как управляющая компания второй раз продала его некоему застройщику. Игнорируя документы жильцов о праве собственности и долгосрочной аренды на паркоместа, застройщик намерен превратить его в хостел и достроить еще несколько этажей. В результате затянувшегося конфликта несколько автомобилей жильцов даже оказались замурованными внутри здания, в котором паркоместа перестраивают в гостиничные номера.