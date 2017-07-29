Известный украинский художник назвал "Свободу" фашистской партией

КИЕВ, 29 июл — РИА Новости Украина. Известный украинский художник Александр Ройтбурд назвал ВО "Свобода" фашистской партией, обвинив ее, в том числе, в антисемитской идеологии. Отношение к "Свободе", а также к некоторым вехам украинской истории художник описал в своем блоге на "Украинской правде".

"У меня есть плохая новость, которая не новость. В Украине есть настоящая фашистская партия. Без иронии и ерничества. Называется она ВО "Свобода"", — начал свой развернутый пост Ройтбурд.

Он пишет, что "идеологи "Свободы" стереотипизируют этнические группы и, как само собой разумеющуюся, продвигают идею о коллективной вине и ответственности народов (в первую очередь – евреев) перед украинской нацией".

"Аргументы однотипны – винтажный оуновский мем "жидокоммуна", миф о голодоморе, который был не геноцидом украинского народа, а этноцидом украинского этноса, устроенном евреями. А также "еврейский фашизм" и воображаемый Израиль, который в их представлении не демократическое государство, а ультранационалистическая диктатура (хотя именно этим их Израиль им и нравится, причем избирательная израилефилия у них спокойно уживается с пещерным антисемитизмом). На эти темы они сворачивают любую дискуссию. По крайней мере с евреями: "А мы, а вы, а у вас в Израиле"…

Народ Украины в их головах жестко делится на "титульную нацию" и "враждебные меньшинства" ", над которыми "титульные" должны господствовать "на своей, богом данной земле". "Пам’ятай, чужинець, тут господар – українець".

Ксенофобия – их религия, а антисемитизм для них – не только краеугольный камень идеологии, но и фундамент украинской национальной самоидентификации", — заявил Ройтбурд.

Украинская правда Блок Александр Ройтбурда на "Украинской правде". Пост о ВО "Свобода"

Он отметил, что "не так давно фастовский районный фюрер этой партии Юрий Горбинко прославился своим трогательным воспоминанием о "дядьке с короткими усами, который, к большому сожалению, не закончил свою работу".

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"У меня уже устала рука банить бессчетных нацистских троллей со свободовским троеперстием в профиле. В последнее время их одолела ностальгия по газовым камерам и печам крематориев. Полуофициальная глорификация холокоста в свободовском дискурсе – прямое следствие тезиса о коллективной ответственности народов.

Они воспринимают факты участия украинцев в акциях геноцида во время Второй Мировой войны как обвинения всех украинцев в геноциде. И в поисках самооправдания перекладывают вину на жертв – евреев, поляков, цыган.

Я всегда говорил – нынешнее поколение украинцев не виновно в Холокосте. Но те, кто с этим событием солиларизируются, добровольно принимает на себя ответственность за них", — отмечает художник.

Ройтбурд не обошел вниманием и недавний языковой скандал, спровоцированный телеведущим Остапом Дроздовым: "Я напомнил, как он (Дроздов — Ред.) когда-то тактично предложил мне в эфире говорить по-русски, на что я охотно перешел на украинский. Но если бы он грубо потребовал этого, то я бы сам ушел.

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В ответ меня атаковала некая антисемитская дама, оказавшаяся детской писательницей (не Ницой). Я, пардон май френч, послал даму по известному адресу. На что в дискуссию вступил некий свободовец, у которого на обложке красовалось его фото с "орлицей" Фарион".

"Ж2 завжди підлаштовувалася під окупантів і якомога відданіше намагалася лизати їм дупу та відстоювати їх інтереси у окупованих народів.

Можна згадати, як вони слугували полякам, за що отримали прояв "вдячності" від козаків Гонти і Хмельницького.

Таку ж вдячність проявляло і багато інших європейських народів. Згадати, хоча б, Німеччину 30-х чи Польшу середини 40-х минулого століття. Коли Україну загарбала московія, то вони перекинулися на службу мсклям.

Прочитавши документи чи спогади 100-річної давнини, можна пересвідчитися, що жоден загін продразвьорстки, жодна красноармєйська банда не обходилася без комісара їх національності. І слугують їм досі, бо вважають їх сильнішими за українців.

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Повірте, як тільки ми зможемо дорости до національної єдності і націоналістичного духу (чого вони шалено бояться і роблять спротив в будь-якому прояві), то вони першими побіжать перед нами заставляючи любити і шанувати мову своїх нових хазяїв!

Кому не віриться, то нехай згадає, представники якого народу були самими лютими наглядачами в Освенцімі і ГУЛАГ.

Щодо ройтбурда, то він є яскравим представником описаного народу, який, поки що, не усвідомлює, що за отакі посилання українських письменниць, може пережити ще один ритуал, який переживають його одноплемінники після сьомого дня після народження", — процитировал художник своего визави.

"Я, как живой человек, ответил (воспроизвожу, опуская мат): "Таких как ты вешать надо как в Нюрнберге".

И тут я прочел волшебное: "Всіх не повішаєте! Дехто встигне і біля печі попрацювати".

Так вот. Я не господин Эдуард Долинский, и даже наоборот. В отличие от него, я не считаю украинцев нацией прирожденных антисемитов. Я не считаю Украину фашистским государством. Я считаю Украину страной, устремленной в современную цивилизацию, страной, где не должно быть места никаким проявлениям пещерного антисемитизма и фашизма.

Я гражданин Украины, еврей, осознающий и идентифицирующий себя в качестве политического украинца и сторонника той борьбы, которая началась на Майдане и продолжается на Востоке.

Но свободовский фашизм (раздуваемый, если верить достаточно правдоподобной информации, на кремлевское бабло) уже нагадил Украине и обернулся тысячами трупов (напомнить с чего началась "Русская весна"?) И еще в состоянии нагадить так, что мало не покажется.

Возможно, я ошибаюсь. Тогда я хотел бы услышать, как руководство партии недвусмысленно отмежевывается от нацистской риторики ее членов.

В этом случае я готов признать свою предубежденность и извиниться за нее.

Но пока что я не услышал ничего членораздельного даже от самого господина Тягнибока по поводу его феерического высказывания о том, как его предки героически били "жидву".

Все, что я слышал – стандартный "съезд с базара": "Вы что, хотите чтобы я сказал что я антисемит?" – И эта фраза даже не завершается, казалось бы, логичным: "Нет, я не антисемит". Вместо этого – широкая улыбка, и, на голубом глазу: "А в израильском Кнессете все партии – националистические", — поделился Ройтбурд.

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Он призвал запретить "националистическую партию": "Это не национализм. Это неонацизм. Запрещенный законами Украины. Неонацистская партия в Украине должна быть запрещена. Совокупность человеконенавистнических высказываний ее членов и функционеров в сетях – достаточное тому основание. Проевропейским силам в Раде недопустимо "укреплять коалицию", договариваясь с людоедами".

"Два уточнения. Первое. Среди рядовых членов партии наверняка есть немало вполне приличных людей, честных и мужественных. Второе. Иосиф Зисельс несомненно прав, когда говорит, что с подобными проявлениями должны бороться не евреи, а украинцы. Я бы очень хотел, чтобы таковые нашлись", — резюмировал автор блога.

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