Представители ВВС США проинспектировали аэродром в Прикарпатье

КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Представители военно-воздушных сил США посетили аэродром бригады тактической авиации на западе Украины в рамках подготовки к международным учениям Rapid Trident-2017, сообщил в пятницу на брифинге представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.

"С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям Rapid Trident-2017 аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко в Прикарпатье посетила группа представителей воздушных сил США", — сказал Гуцуляк.

По его словам, представители США ознакомились с инфраструктурой аэродрома. Авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады, поэтому делегация США также пообщалась с украинскими специалистами по руководству полетами.

Ранее Верховная Рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze и Rapid Trident.

Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.