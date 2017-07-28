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    Представители ВВС США проинспектировали аэродром в Прикарпатье

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    В Минобороны сообщили, что для подготовки к совместным украинско-американским командно-штабным учениям Rapid Trident-2017 аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко в Прикарпатье посетила группа представителей ВС США.
    Международные военные учения Rapid trident во Львовской области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Представители военно-воздушных сил США посетили аэродром бригады тактической авиации на западе Украины в рамках подготовки к международным учениям Rapid Trident-2017, сообщил в пятницу на брифинге представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Международные военные учения Rapid trident-2016 во Львовской области

    Ранее в министерстве обороны Украины заявили, что учения Rapid Trident-2017 пройдут с 8 по 23 сентября на полигоне во Львовской области, в них примут участие военные из 14 стран.

    "С целью подготовки к запланированным на сентябрь совместным украинско-американским командно-штабным учениям Rapid Trident-2017 аэродром бригады тактической авиации имени Петра Франко в Прикарпатье посетила группа представителей воздушных сил США", — сказал Гуцуляк.

    По его словам, представители США ознакомились с инфраструктурой аэродрома. Авиационная составляющая совместных учений предусматривает выполнение полетов с аэродрома бригады, поэтому делегация США также пообщалась с украинскими специалистами по руководству полетами.

    Ранее Верховная Рада Украины поддержала решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию страны в 2017 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze и Rapid Trident.

    Согласно документу, в рамках таких многонациональных учений разрешается допуск военных подразделений США, других государств-членов НАТО и стран-участников программы "Партнерство ради мира" сроком до 365 дней в январе — декабре 2017 года.

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