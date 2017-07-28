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    Общество

    Силовики примут участие в учениях НАТО в Грузии

    (обновлено: )19
    Как сообщили в Минобороны Украины, военнослужащие одного из подразделений морской пехоты военно-морских сил вооруженных сил Украины отправились в Грузию, где примут участие в учениях Noble Partner-2017.
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Украинские морские пехотинцы примут участие в многонациональных учениях НАТО Noble Partner-2017 ("Достойный партнер") в Грузии, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Украины.

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    Учения НАТО Noble Partner начнутся 30 июля на военной базе в Вазиани близ Тбилиси и продлятся до 12 августа. Целью маневров будет усиление обороноспособности Грузии, повышение совместимости с военными подразделениями стран-членов и партнеров НАТО, формирование и развитие региональных и партнерских возможностей, а также улучшение аспекта логистического и оперативного планирования.

    "Около 30 военнослужащих одного из подразделений морской пехоты военно-морских сил вооруженных сил Украины отправились в Грузию, где примут участие в многонациональных учениях Noble Partner-2017", — говорится в сообщении Минобороны.

    По данным ведомства, целью участия украинских морских пехотинцев является приобретение навыков совместных действий военнослужащих в многонациональном подразделении по стандартам НАТО.

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017".  А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

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