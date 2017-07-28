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    Общество

    В пятницу в Украине ожидается облачная погода

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    В северных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Высокая вероятность дождя с грозой. Температура будет колебаться от +18 до +37. В восточных областях - сухая и солнечная погода. Температура +19 до +37 градусов.
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июл — РИА Новости Украина. Почти на всей территории страны в пятницу будет сухая погода, температура воздуха будет колебаться в пределах +8 +37. Ветер переменный 1-8 м/с., сообщает гидрометцентр.

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    Дожди и грозы вероятные в северных областях Украины, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

    В северных областях ожидается облачная погода с прояснениями. Высокая вероятность дождя с грозой. Температура будет колебаться от +18 до +37. В восточных областях — сухая и солнечная погода. Температура +19 до +37 градусов.

    В западных областях — переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха от +8 до +26 градусов.

    В центральных областях — переменная облачность, осадков не ожидается. Столбики термометров покажут +15 +32.

    Ранее в ГСЧС сообщили, что сильные ливневые дожди, которые прошли на Закарпатье, привели к значительному поднятию уровня воды в реках региона.

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    Напомним, в Греции был поставлен европейский температурный рекорд — 45,9 градуса по Цельсию.

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