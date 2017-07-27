СМИ сообщили, когда ждать Саакашвили в Киеве

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его соратники рассматривают вариант вылета из Нью-Йорка прямым рейсом МАУ в Киев в пятницу в 00:30 по местному времени (в 7-30 по киевскому), сообщают источники "Страны".

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Отмечается, что самолет прилетает в столицу Украины в 17:05.

"По состоянию на сейчас Миша настроен лететь, но ситуация меняется и пока трудно сказать — какой она будет к утру", — сказал один из соратников Саакашвили.

По его словам, окончательного решения — лететь или не лететь — еще нет, но если будет решено лететь в пятницу, то предпочтение будет отдано именно прямому рейсу.

Также, как сообщает издание, в окружении Саакашвили полагают, что вряд ли украинские власти решатся его депортировать в Грузию. По их мнению, главным риском видят то, что ему, как лицу без гражданства, объявят, что он не имеет права на въезд в Украину и депортируют обратно в США.

В среду миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, Генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.