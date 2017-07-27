В начале августа Украину накроет жара

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют жаркую погоду с началом августа в Украине. Так, по словам синоптика Натальи Диденко, уже с 1 августа территорию Украины накроет сильной жарой.

"Выходные будут свежими, только на востоке и местами на юге будет печь, а вот с началом новой недели и нового августа жара с новой силой ворвется в Украину", — сообщила она на странице в Facebook.

На выходные прогнозируется +22… + 27 градусов тепла.

Также Диденко отметила, что в пятницу, 28 июля, в Украине ожидаются дожди, грозы, ливни, град и шквалы.

"В пятницу — дожди, грозы, ливни, град, шквалы. Все это — местами, не забываем, что лето и именно так идут дожди и гремят грозы в это время года. Может быть, что все явления достигнут значений сильных. Только в восточной части завтра будет эксклюзивная погода — сухо и жара до + 30 + 34 градусов", — написала синоптик.

Напомним, в четверг в Киеве прошел сильный ливень, который затопил ряд улиц столицы.