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    Общество

    В начале августа Украину накроет жара

    (обновлено: )355
    По данным синоптика, "с началом новой недели и нового августа жара с новой силой ворвется в Украину". На выходные прогнозируется 22-27 градусов тепла.
    Лето в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Синоптики прогнозируют жаркую погоду с началом августа в Украине. Так, по словам синоптика Натальи Диденко, уже с 1 августа территорию Украины накроет сильной жарой. 

    Выжить в жару. Инфографика
    Спутник
    Жара: правила выживания

    "Выходные будут свежими, только на востоке и местами на юге будет печь, а вот с началом новой недели и нового августа жара с новой силой ворвется в Украину", — сообщила она на странице в Facebook.

    На выходные прогнозируется +22… + 27 градусов тепла.

    Также Диденко отметила, что в пятницу, 28 июля, в Украине ожидаются дожди, грозы, ливни, град и шквалы.

    "В пятницу — дожди, грозы, ливни, град, шквалы. Все это — местами, не забываем, что лето и именно так идут дожди и гремят грозы в это время года. Может быть, что все явления достигнут значений сильных. Только в восточной части завтра будет эксклюзивная погода — сухо и жара до + 30 + 34 градусов", — написала синоптик.

    Напомним, в четверг в Киеве прошел сильный ливень, который затопил ряд улиц столицы.

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