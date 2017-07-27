facebook.com/odesa.sokil

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Активисты Одесского отделения движения "Сокол" (молодежное крыло партии "Свобода") провели акцию против местных ромов, сообщается на странице организации в Facebook.

Читайте также: Цыганские погромы в Харьковской области. Ромов гонят без суда и следствия

"В последнее время они являются участниками столкновений с местными и гостями города. Цыгане являются переносчиками различных болезней и рассадником полной антисанитарии. Во время акции националисты общались с прохожими и советовали избегать контакты с паразитами общества. Неравнодушные, которые останавливались поинтересоваться пообщаться — были солидарны с нами, что бесспорно является положительным показателем", — говорится в сообщении.

Также активисты раздавали листовки ксенофобского содержания.

facebook.com/odesa.sokil В Одессе устроили ксенофобскую акцию против ромов

Напомним, в начале июня табор ромов, поселившихся на кладбище домашних животных, выселили из Киева.