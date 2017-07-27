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    Общество

    В Одессе устроили ксенофобскую акцию против ромов

    (обновлено: )9502
    Как отметили в Одесском отделении движения "Сокол", ромы "в последнее время являются участниками столкновений с местными и гостями города". Также активисты настаивают, что "цыгане являются переносчиками различных болезней".
    В Одессе устроили ксенофобскую акцию против ромов
    facebook.com/odesa.sokil

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Активисты Одесского отделения движения "Сокол" (молодежное крыло партии "Свобода") провели акцию против местных ромов, сообщается на странице организации в Facebook.

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    "В последнее время они являются участниками столкновений с местными и гостями города. Цыгане являются переносчиками различных болезней и рассадником полной антисанитарии. Во время акции националисты общались с прохожими и советовали избегать контакты с паразитами общества. Неравнодушные, которые останавливались поинтересоваться пообщаться — были солидарны с нами, что бесспорно является положительным показателем", — говорится в сообщении.

    Также активисты раздавали листовки ксенофобского содержания.

    facebook.com/odesa.sokil
    В Одессе устроили ксенофобскую акцию против ромов

    Напомним, в начале июня табор ромов, поселившихся на кладбище домашних животных, выселили из Киева.

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