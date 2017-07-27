В Украине чтят память жертв Скниловской трагедии

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. В четверг, 27 июля, исполнилось 15 лет со дня большой трагедии в Украине – авиакатастрофы в Скнилове Львовской области.

В 2002 году в ходе авиашоу в честь 60-летия 14 авиационного корпуса в аэропорту Львова в Скнилове, расположенном недалеко от Львова, во время выполнения фигуры высшего пилотажа истребитель Су-27УБ ВС Украины упал на толпу зрителей.

По количеству погибших Скниловская трагедия считается крупнейшей катастрофой в истории авиационных праздников.

Известно, что на шоу присутствовали более 10 000 человек. Команду военных пилотов на мероприятии представляла пилотажная группа "Украинские Соколы", созданная в 1995 году, которая специализировалась на выполнении фигур высшего пилотажа на боевых самолетах.

Су-27УБ борт 42 под управлением двух пилотов — 45-летнего командира В. А. Топонаря и 49-летнего второго пилота Ю. М. Егорова — выполнял фигуру высшего пилотажа. Самолёт вошёл в нисходящий вираж на малой высоте. Несмотря на попытку выйти из виража вверх истребитель слишком быстро терял высоту. Самолёт, задев дерево, ударился левым крылом о бетон и некоторое время скользил по земле через лётное поле, заполненное зрителями; пилоты катапультировались. Затем самолёт задел стоявший на аэродроме Ил-76, начал кувыркаться, пластом рухнул на землю и полностью разрушился. На месте падения прогремел взрыв и возник сильный пожар.

Погибли 77 человек, из них 28 детей. Пострадавшими признаны 543 человека.

Президент Украины Леонид Кучма всю вину за случившуюся трагедию возложил на военных, освободив от должности главнокомандующего ВС Украины генерал-полковника Виктора Стрельникова. Генеральная прокуратура Украины арестовала Стрельникова и ещё троих высокопоставленных украинских военных. Тогда же министр обороны Украины Владимир Шкидченко подал прошение об отставке, однако отставка не была принята.

Как показало расследование, незадолго до авиашоу подготовлен к нему "МиГ-29УБ" был заменен на "Су-27УБ", заправленный на три тонны большим количеством горючего, в результате чего командир самолета Владимир Топонарь неправильно оценил вес самолета и допустил его опасном сближении с землей, недостаточное для набора высоты в критический момент. Также были нарушены правила проведения подобных мероприятий, которые запрещали полеты над территорией, где находились зрители.

Владимир Топонарь, командир Су-27, был приговорён к 14 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 11 лет. Юрий Егоров, второй пилот Су-27, был приговорён к 8 годам лишения свободы. Вышел на свободу через 2,5 года. Анатолий Третьяков, заместитель командующего 14-м авиакорпусом, был приговорён к 6 годам заключения. Юрий Яцюк, заместитель руководителя полётами, приговорён к 6 годам заключения. Анатолий Лукиных, начальник службы безопасности полетов 14-го авиакорпуса, приговорён к 4 годам лишения свободы условно.

11 июня 2008 года украинский военный апелляционный суд в Киеве вынес оправдательный приговор четырём бывшим генералам ВС Украины. Судебные слушания закончились 9 июня. Все обвиняемые были признаны невиновными.

В память о погибших на территории Скниловского аэропорта возвели часовню, а на месте падения самолета — памятник. Ежегодно львовяне приходят сюда с цветами, священники проводят поминальный молебен.