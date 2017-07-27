В ЛНР сформировали молодежный парламент

КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Молодежный парламент сформировали в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил в четверг журналистам председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко.

"Будет 75 депутатов. Уже фактически список сформирован, в ближайшее время мы его озвучим и они соберутся на свое первое пленарное заседание", — цитируют Дегтяренко РИА Новости.

По его словам, основными задачами депутатов молодежного парламента станут работа с людьми, выявление проблем и предложение путей их решения Народному Совету ЛНР в виде рекомендаций или законопроектов. Возраст депутатов молодежного парламента от 19 до 28 лет. Однако 14 человек представлены общественной организацией "Молодая гвардия", которые по уставу младше 18 лет. "Для них мы сделали исключение, и 14 человек будет в возрасте до 18 лет", — уточнил Дегтяренко.

Данной работой депутаты будут заниматься на общественных началах.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.