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    По Украине объявлено штормовое предупреждение: грозы и шквалы

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    Непогода в Украине: пожары и дожди (109)

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    В ряде регионов Украины в четверг ожидаются дожди и грозы, однако в восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.
    Молния
    RIA News Иван Макеев

    КИЕВ, 27 июл — РИА Новости Украина. Синоптики объявили на четверг штормовое предупреждение по Украине.

    Как сообщает Укргидрометцентр, 27 июля в Украине, кроме восточных, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, днем в северных, центральных и Одесской областях местами сильные дожди.

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    В восточных, Днепропетровской и большинстве южных областей чрезвычайный уровень пожарной опасности.

    В Карпатах 27 июля пройдут кратковременные дожди с грозами, ночью местами. Температура ночью 5..10°, днем 10..15°.

    В Харькове без существенных осадков. Температура ночью 19..21°, днем 32..34°.

    В Одессе кратковременные грозовые дожди, днем местами сильные; иногда вероятные шквалы 15-20 м/с и град. Ночью 20..22°, днем 27..29°.

    В Днепре осадков не будет. Температура ночью 17..18°, днем 32..34°.

    Во Львове четверг будет с кратковременными грозовыми дождями, ночью местами. Местами вероятные град и шквалы 15-20 м/с. Ночью 11..13°, днем 22..24°.

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    В Киеве кратковременные дожди (ночью местами); грозы, днем в отдельных районах шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18..20°, днем 27..29°.

    Накануне в результате непогоды в Украине остались без света почти 150 населенных пунктов.

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