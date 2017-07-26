Аваков: МВД обеспечит безопасность футбольных матчей в Мариуполе

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить безопасность во время футбольных матчей в Мариуполе в рамках чемпионата страны, заявил в среду глава ведомства Арсен Аваков.

"В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве. МВД обеспечит безопасность всех матчей премьер-лиги в этом замечательном городе", — написал Аваков на своей странице в Twitter.

У Маріуполі грати в футбол так само безпечно, як і в Києві. МВС забезпечить безпеку всіх матчів прем'єр-ліги в цьому чудовому місті! pic.twitter.com/FjMjFIwycc — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 26 июля 2017 г.

​Ранее МВД Украины, Служба безопасности и Государственная служба охраны рекомендовали футбольным клубам не проводить матчи на стадионе "Ильичевец" в Мариуполе, поскольку он расположен в непосредственной близости от линии разграничения в Донбассе.