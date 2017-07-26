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    Аваков: МВД обеспечит безопасность футбольных матчей в Мариуполе

    (обновлено: )3602
    По словам главы МВД Арсена Авакова, в Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве, а МВД обеспечит безопасность всех матчей премьер-лиги.
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Министерство внутренних дел Украины готово обеспечить безопасность во время футбольных матчей в Мариуполе в рамках чемпионата страны, заявил в среду глава ведомства Арсен Аваков.

    "В Мариуполе играть в футбол так же безопасно, как и в Киеве. МВД обеспечит безопасность всех матчей премьер-лиги в этом замечательном городе", — написал Аваков на своей странице в Twitter.

    ​Ранее МВД Украины, Служба безопасности и Государственная служба охраны рекомендовали футбольным клубам не проводить матчи на стадионе "Ильичевец" в Мариуполе, поскольку он расположен в непосредственной близости от линии разграничения в Донбассе.

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