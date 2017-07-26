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    Общество

    "Я очень ревнивая". Жена "пологовского маньяка" призвала не приближаться к мужу

    (обновлено: )53504
    Как подчеркнула молодая жена убийцы, цель ее интервью - предупредить всех остальных женщин о том, что приближаться к ее возлюбленному является смертельно опасным. Она призналась, что стала бы союзницей мужа во время его преступной серии.
    Жена пологовского маньяка Сергея Ткача Елена
    ТСН/скриншот видео

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Третья жена "пологовского маньяка" Сергея Ткача, который отбывает пожизненное заключение за совершение изнасилований и убийств, Елена заявила, что стала бы союзницей мужа во время его преступной серии и помогала бы скрывать трупы. Об этом она заявила в комментарии ТСН.

    На вопрос о том, не связывалась ли она с бывшими женами своего мужа, женщина ответила: "Если бы я связывалась с его предыдущими женами – их бы уже не было".

    ТСН/скриншот видео
    "Пологовский маньяк" Сергей Ткач

    Как подчеркнула 24-летняя жительница Ярославля, которая моложе мужа на 38 лет, цель ее интервью — предупредить всех остальных женщин о том, что приближаться к ее возлюбленному является смертельно опасным.

    "Я не завидую той девушке, которая попытается с ним пообщаться. Я очень ревнивая. Я никого не подпущу к своему любимому человеку даже на расстояние километра – кто бы это ни был", — сообщила она. 

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    По ее словам, история отношений достигает ее подросткового возраста – тогда Елена впервые увидела Ткача в новостях и заинтересовалась им. Затем она общалась посредством писем в течение полугода. Этому предшествовал длительный процесс поисков и переписка с другими убийцами.

    "Я искала адрес, не могла найти. И чтобы как-то компенсировать отсутствие его в своей жизни, я пыталась общаться с похожими людьми", — пояснила женщина. 

    Ранее СМИ сообщили, что жительница Ярославля вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, осужденного пожизненно за убийство почти 40 несовершеннолетних, и родила ему ребенка.  Однако его, по признанию Елены, хотят отобрать ее родители, которые винят мать в асоциальном образе жизни. Оба заявили, что мечтают еще о двух детях.

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