"Я очень ревнивая". Жена "пологовского маньяка" призвала не приближаться к мужу

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. Третья жена "пологовского маньяка" Сергея Ткача, который отбывает пожизненное заключение за совершение изнасилований и убийств, Елена заявила, что стала бы союзницей мужа во время его преступной серии и помогала бы скрывать трупы. Об этом она заявила в комментарии ТСН.

На вопрос о том, не связывалась ли она с бывшими женами своего мужа, женщина ответила: "Если бы я связывалась с его предыдущими женами – их бы уже не было".

ТСН/скриншот видео "Пологовский маньяк" Сергей Ткач

Как подчеркнула 24-летняя жительница Ярославля, которая моложе мужа на 38 лет, цель ее интервью — предупредить всех остальных женщин о том, что приближаться к ее возлюбленному является смертельно опасным.

"Я не завидую той девушке, которая попытается с ним пообщаться. Я очень ревнивая. Я никого не подпущу к своему любимому человеку даже на расстояние километра – кто бы это ни был", — сообщила она.

По ее словам, история отношений достигает ее подросткового возраста – тогда Елена впервые увидела Ткача в новостях и заинтересовалась им. Затем она общалась посредством писем в течение полугода. Этому предшествовал длительный процесс поисков и переписка с другими убийцами.

"Я искала адрес, не могла найти. И чтобы как-то компенсировать отсутствие его в своей жизни, я пыталась общаться с похожими людьми", — пояснила женщина.

Ранее СМИ сообщили, что жительница Ярославля вышла замуж за украинского маньяка Сергея Ткача, осужденного пожизненно за убийство почти 40 несовершеннолетних, и родила ему ребенка. Однако его, по признанию Елены, хотят отобрать ее родители, которые винят мать в асоциальном образе жизни. Оба заявили, что мечтают еще о двух детях.