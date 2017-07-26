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    Общество

    С салютом и нацистской символикой. Под Львовом перезахоронили бойцов СС "Галичина"

    (обновлено: )26104
    В церемонии перезахоронения 23 воинов дивизии СС "Галичина" приняли участие ветераны дивизии, духовенство, представители молодежных организаций и общественность. Львовские власти призвали "уважать свое войско, свое государство, нашу историю".
    Перезахоронение бойцов СС Галичина во Львовской области, 23 июля 2017
    Львовская ОГА

    КИЕВ, 26 июл — РИА Новости Украина. На военном мемориальном кладбище возле села Червоное Золочевского района Львовской области в воскресенье, 23 июля, перезахоронили тела 23 воинов дивизии СС "Галичина", погибших под Бродами в июле 1944 года, сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации (ЛОГА).

    Роман Зозуля. Архивное фото
    УНИАН
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    В церемонии перезахоронения, в ходе которой прозвучал военный салют и были использована нацистская символика, приняли участие ветераны дивизии, духовенство, представители молодежных организаций и общественность.

    "В 21-м веке оружием, силой и большими жертвами закаляется новое украинское войско, которое способно не только остановить агрессора, но и вернуть оккупированную территорию. И навсегда прочно стать на наших границах — границах независимой суверенной соборной Украины. (…) Мы должны уважать свое войско, свое государство, нашу историю", — заявил председатель ЛОГА Олег Синютка.

    zaxid.net
    Перезахоронение бойцов СС "Галичина" во Львовской области, 23 июля 2017

    Пресс-служба администрации также сообщает, что захоронения погибших в годы Второй мировой войны воинов дивизии "Галичина", немецкого "Вермахта", советской Красной армии были найдены во время полевых поисковых исследований в Золочевском районе. Также найдены военные идентификаторы, которые помогут больше узнать о погибших. 

    Львовская ОГА
    Перезахоронение бойцов СС "Галичина" во Львовской области, 23 июля 2017

    Год назад на этом военном мемориальном кладбище состоялось торжественное перезахоронение пяти воинов дивизии СС "Галичина", погибших в битве под Бродами в 1944-ом году. Останки, которые нашли поисковики КП ЛОР "Доля", похоронили в одной братской могиле.

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что символика дивизии СС "Галичина" не подпадает под запрет согласно требованиям закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

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