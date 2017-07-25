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    Общество

    Телеведущий обратился к русскоязычным: "Вы - залог войны в Украине"

    (обновлено: )930224
    Ведущий Остап Дроздов считает, что залогом войны в Украине являются "русскоязычные люди, которые упорно игнорируют концепт единого государственного языка".
    Публицист Остап Дроздов
    Остап Дроздов, facebook

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Ведущий телеканала ZIK Остап Дроздов, выгнавший из эфира известного блогера Юрия Романенко за отказ говорить по-украински, прокомментировал инцидент на своей странице в Facebook.

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    В соцсети он опубликовал обращение к русскоязычным украинцам, где объяснил, почему так поступил.

    По его словам, данный прецедент произошел в Украине с опозданием на 25 лет, поскольку сейчас обратили внимание на катастрофическое положение государственного языка, что вызвало дискомфорт у русскоязычных.

    Ведущий считает, что залогом войны в Украине являются "русскоязычные люди, которые упорно игнорируют концепт единого государственного языка".

    Публикация Остапа Дроздова в Facebook
    Публикация Остапа Дроздова в Facebook
    Публикация Остапа Дроздова в Facebook

    Ранее стало известно, что блогера и журналиста Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" за то, что он отказался говорить на украинском языке.

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