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    Общество

    Защита обжаловала меру пресечения Добкину

    Тема:

    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов (164)

    (обновлено: )21
    Добкин заявил, что будет требовать отмены меры пресечения: "Я не понимаю, зачем нужно назначать залог или прятать меня за решетку, если я пытаюсь помочь следствию".
    Михаил Добкин в суде
    УНИАН

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Защита подала апелляцию на решение районного суда Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,9 миллиона долларов в отношении депутата Верховной Рады Михаила Добкина, информирует "112 Украина".

    Народный депутат Борислав Розенблат во время заседания Соломенского райсуда Киева по избранию ему меры пресечения, в Киеве, 18 июля 2017 г.
    УНИАН
    Разумков о будущем депутатов Розенблата, Полякова, Добкина

    "Я не согласен с этим залогом. Мы подали и зарегистрировали в апелляционном суде апелляционную жалобу. Мы будем требовать отмены претензий прокуратуры в плане предъявления мне такой меры пресечения, как арест или альтернатива – залог. Мы будем требовать отмены, потому что я никуда не убегаю. Я не понимаю, зачем нужно назначать залог или прятать меня за решетку, если я пытаюсь помочь следствию, чтобы следователи разобрались, потому что вижу, что политика завела их в болото", — сказал Добкин.

    Печерский районный суд Киева 15 июля избрал в отношении Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 50 миллионов гривен (1,9 миллиона долларов). Добкин назвал размер залога необоснованно большим и заявил, что не будет вносить деньги. Однако позже залог за депутата внесли его коллеги по партии Вадим Новинский и Борис Колесников, благодаря чему Добкин остался на свободе.

    Добкин подозревается в мошенничестве с целью завладения 78 гектарами земельных участков в Харькове стоимостью около 8,5 миллиона долларов. В сентябре 2016 года правоохранители провели обыски у мэра Харькова Геннадия Кернеса и депутата Добкина в рамках дела об организации схемы по хищению 654 гектаров земли.

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