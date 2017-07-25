При обысках на спиртзаводах Украины изъято продукции на 180 млн грн

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. При обысках на 41 спиртзаводе Украины сотрудники налоговой милиции изъяли неучтенную продукцию на общую сумму более 180 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы страны.

"По результатам принятых мер работниками налоговой милиции изъято и оставлено на ответственное хранение 97 903 декалитра спиртосодержащей продукции на ориентировочную сумму более 180 миллионов гривен", — говорится в сообщении. По данным ведомства, решаются вопросы назначения инвентаризации остатков продукции и сырья, находящихся на спиртовых заводах, а также проведение экспертиз образцов изъятой продукции.

Накануне замглавы Государственной фискальной службы Сергей Билан сообщал, что налоговая милиция провела обыски на 41 спиртзаводе госпредприятия "Укрспирт". Спецоперация была направлена на прекращение противоправной деятельности в сфере незаконного производства и реализации подакцизной продукции.

В госслужбе сообщили, что решение о проведении обысков на предприятиях ГП "Укрспирт" принято после получения в ходе досудебного расследования сведений, подтверждающих факты нарушения предприятием действующего законодательства Украины и вероятного неучтенного изготовления продукции. В спецоперации были задействованы 430 работников налоговой милиции.