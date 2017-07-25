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    Общество

    Жителей Закарпатья призвали ночью не выходить из домов на улицу

    (обновлено: )31
    Накануне вечером на территории Венгрии и Румынии вдоль границы с Украиной сформировались грозовые облака, а по прогнозам синоптиков, в Закарпатской области ожидается сильный град.
    Град. Архивное фото
    Голос Карпат

    КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Жителей Закарпатской области попросили ночью не выходить из дома на улицу в связи с ожидающейся непогодой, сообщается на официальном сайте губернатора региона Геннадия Москаля.

    Ужгород засыпало градом. Видео
    facebook.com/Mukachevo.net
    Ужгород засыпало градом

    "В понедельник вечером на территории Венгрии и Румынии вдоль границы с Украиной сформировались грозовые облака, которые по состоянию на 22.00 движутся в сторону Хустского, Тячевского и Раховского районов Закарпатья. Грозовая активность в восточной Словакии вблизи границы с Украиной пока слабая, однако Ужгородский, Мукачевский, а также Виноградовский и Береговский районы, также в зоне риска мощного града", — говорится в сообщении.

    Москаль выразил надежду на то, что область не попадет под удар стихийного бедствия.

    "Поскольку по прогнозам синоптиков диаметр града может достигать 20 миллиметров и более, просьба к гражданам не выходить ночью из дома и не оставлять автомобили под открытым небом, чтобы уберечь их от повреждения", — отмечается на сайте.

    Ранее сообщалось о граде в Санкт-Петербурге.

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