КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Украинский бизнесмен Антон Саввов, владелец компании "Европейская Бизнес Ассамблея" с офисами в Оксфорде и в Харькове, на протяжении многих лет продавал фейковые премии, связанные с Оксфордским университетом, сообщает The Times.

"Репутация Оксфордского университета была подорвана украинским бизнесменом, который продает липовые награды и звания за миллионы фунтов стерлингов", — пишет издание.

Издание сообщает, что работники компании Саввова звонили потенциальным клиентам и сообщали, что те номинированы на премию Оксфордского университета. Тем, кто заинтересовался, предлагали оплатить "административные расходы". Мероприятия компания проводила на респектабельных арендованных площадках, таких как Оксфордская ратуша, Институт директоров в Лондоне и других местах в Европе.

Саввов организовал прибыльный бизнес еще в 2000 году и за это все было вручено тысячи "наград", что, по мнению издания, позволило Саввову заработать миллионы фунтов стерлингов.

Ране стало известно, что Оксфорд — самый дорогой город Великобритании, свидетельствуют результаты исследования банка Lloyds, сравнивающего среднюю цену на жилье со средней зарплатой местных жителей.