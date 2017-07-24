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    Общество

    В Одессу прибыли корабли НАТО

    (обновлено: )27014
    В порт Одессы с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 - эсминец Королевских ВМС Великобритании Dunkan и фрегат ВМС Турции Yildirim.
    В Одессу прибыли корабли НАТО
    Военно-морские силы ВС Украины в Facebook

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. В понедельник в порт Одессы прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО, сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил ВС Украины.

    "В порт Одессы сегодня, 24 июля, с визитом прибыли корабли постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) — эсминец Королевских ВМС Великобритании Dunkan и фрегат ВМС Турции Yildirim", — говорится в сообщении.

    Военно-морские силы ВС Украины в Facebook
    В Одессу прибыли корабли НАТО

    Программа пребывания кораблей предусматривает протокольные встречи командования с командующим ВМС ВС Украины, посещение кораблей жителями и гостями города (25 июля, с 14.00 до 17.00), встречи с украинскими военными моряками. Также, как отмечается, экипажи группы кораблей, визит которых продлится до 27 июля, ждет культурная программа.

    Ранее сообщалось, что украинско-американские учения Sea Breeze-2017 завершились, торжественные церемонии закрытия прошли в субботу в Одессе и Николаевской области.

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