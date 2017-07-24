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    Общество

    Власть придумала, чем заменить "журналистику" в вузах

    (обновлено: )22
    Вместо отрасли знаний "журналистика" предлагается ввести отрасль "коммуникативистика", которая предполагает две специальности: "журналистика" и "медиакоммуникации".
    Студенты на лекции
    sq.com.ua

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Министерство информационной политики инициирует введение отрасли знаний "коммуникативистика" для осуществления подготовки в высших учебных заведениях, говорится в проекте постановления правительства.

    Изменения предлагается внести в перечень отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования.

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    В частности, вместо отрасли знаний "журналистика" будет введена отрасль "коммуникативистика", которая предполагает две специальности: "журналистика" и "медиакоммуникации", сообщает Ukranews.com.

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    "Коммуникативистика" — наука, которая исследует гуманитарные аспекты коммуникации, развития информационных систем и средств, а также характер, формы, результаты их воздействия на социум, занимается процессами человеческого общения, охватывает широкий круг вопросов, от разговора с глазу на глаз до средств массовой информации, говорится в пояснительной записке к документу.

    Предметом исследования коммуникативистики являются проблемы журналистики, кинокритики, театра, бизнес-коммуникаций (например, политические стратегии компании, публичные выступления, влияние СМИ на выборах), а также радио, телевидения и производства фильмов, компьютерной коммуникации и новых медиа.

    Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины сократил государственный заказ на подготовку кадров в высших учебных заведениях в 2017 году на 20,7% в сравнении с 2016 годом, до 212 388 человек.

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