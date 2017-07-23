В Ровно состоялись соревнования кинологов Нацгвардии

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. На базе Кинологического центра Главного управления Национальной полиции в Ровенской области были проведены соревнования по многоборью кинологов на первенство Западного территориального управления Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

ngu.gov.ua Соревнования кинологов Нацгвардии

ngu.gov.ua Соревнования кинологов Нацгвардии

"В течение трех дней служебные собаки и их инструкторы-кинологи соревновались в преодолении полосы препятствий, выполнении комплекса упражнений общей и специальной подготовки розыскных собак и в задержании условного правонарушителя. При проведении соревнований обращалось внимание на навыки и дисциплины, которые наиболее важны в повседневной служебной деятельности. К ним относятся: общий курс дрессировки, комплекс упражнений специальной подготовки розыскных собак, поиск человека по следу и навыки по преодолению полосы препятствий", — сообщает Нацгвардия.

Призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами.

Ранее сообщалось, что полицейские-кинологи обеспечивали безопасность участников и гостей международного песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве.